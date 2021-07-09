AK Parti Alanya'da Birlik Beraberlik Pikniğine Bakan Çavuşoğlu da katıldı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Teşkilatı bugün saat 14.00'de başlayan, Alanya Park Orman Piknik Alanı'nda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ana Kademe İlçe Yönetimi, İlçe Kadın Kolları Yönetimi, İlçe Gençlik Kolları Yönetimi, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Başkanları ve ailelerin de katılımıyla geniş çaplı bir aile pikniği etkinliği gerçekleştirildi. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, programa katılan teşkilat üyelerine ve ailelere yaptığı konuşmasında''Teşrifleriyle programımızı onurlandıran Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, davamızın AK Kadınları İlçe Kadın Kollarımız, umudumuz ve geleceğimiz İlçe Gençlik Kollarımız, Mahallelerimizde ki bel kemiğimiz Değerli Mahalle Başkanlarımız ve kıymetli dava ve yol arkadaşlarım, kardeşlerim; bugün düzenlemiş olduğumuz aile pikniğimize hepiniz hoşgeldiniz.
Yaklaşık bir buçuk seneyi aşkın bir süredir pandemi ile mücadelemizdeki birçok fedakarlığa hep beraber göğüs gerdik. Bugün uzun bir aranın ardından ailelerimizle ve sizlerle birlik ve beraberliğimizin bir göstergesi olan böylesine güzel bir organizasyonda bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum.
Normalleşme sürecinin başlaması ile herkes en yakınlarına tekrar kavuştu. Bizde normalleşmeden sonra ilk programımızı çekirdek ailemiz olan sizlerle yönetimlerimiz, Meclis üyelerimiz ve mahalle başkanlarımızla yapmak istedik. Bundan sonraki süreçte çeşitli etkinliklerimiz ve aktivitelerimiz olacak, böylelikle eski günlerimizde ki gibi daha çok bir araya geleceğiz. Çünkü Biz Birlikte daha güçlüyüz.
Artık normalleşme sürecinde tedbirlere uyarak daha da fazla sahada olacak, çalışmalarımıza daha da hız vereceğiz. 2023 hedeflerimize sizlerle birlikte güçlü bir şekilde Emin adımlar ile yürüyeceğiz.
Bu süreçte en büyük yük ise her zaman ki gibi ailelerimizde olacak. bizleri her zaman destekleyen ve her çalışmamızda güçlü bir şekilde arkamızda duran kıymetli ailelerimize bir kez daha buradan teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız.
Yoğun mesaisinde bizleri kırmayarak, vakit ayıran, Teşkilatımıza her daim desteklerini esirgemeyen Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na tekrardan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın bakanım bize her zaman destek oldunuz güç verdiniz yol gösterdiniz. Birliğimiz ve beraberliğimiz hiç bozulmasın. Buradan bir kez daha tüm kademelerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra da inşallah Alanya'mız için ülkemiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünceler ile Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Unutmayın ki biz birlikte daha güçlüyüz." dedi.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU' ALANYA AK PARTİ TEŞKİLATINA TEŞEKKÜR ETTİ'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu gün Alanyaspor'un Senagali oyuncusu Khouma Babacar'ın tedavi gördüğü Özel Anadolu Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunduktan sonra Alanya AK Parti İlçe Teşkilatının düzenlemiş olduğu Birlik Beraberlik Pikniğine katıldı.
Çavuşoğlu konuşmasında 'Alanya'da sizlerle beraber olmak son derece mutluyum yaklaşık bir buçuk yıldır böyle beraber ailece bir araya gelemedik. oda bugüne nasip oldu, AK Parti Teşkilatımız çok güçlüdür buda çok değerli Liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğanla dahada güçlüyüz artık bundan sonra Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan dediği gibi durmak yok ev ev dolaşacağız, kimseyi kırmadan incitmeden ayaklarına kadar gideceğiz hepinizi saygıyla selamlıyorum'dedi.