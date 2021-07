AK Parti Alanya'da Birlik Beraberlik Pikniğine Bakan Çavuşoğlu da katıldı

Artık normalleşme sürecinde tedbirlere uyarak daha da fazla sahada olacak, çalışmalarımıza daha da hız vereceğiz. 2023 hedeflerimize sizlerle birlikte güçlü bir şekilde Emin adımlar ile yürüyeceğiz.

Bu süreçte en büyük yük ise her zaman ki gibi ailelerimizde olacak. bizleri her zaman destekleyen ve her çalışmamızda güçlü bir şekilde arkamızda duran kıymetli ailelerimize bir kez daha buradan teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız.

Yoğun mesaisinde bizleri kırmayarak, vakit ayıran, Teşkilatımıza her daim desteklerini esirgemeyen Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na tekrardan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın bakanım bize her zaman destek oldunuz güç verdiniz yol gösterdiniz. Birliğimiz ve beraberliğimiz hiç bozulmasın. Buradan bir kez daha tüm kademelerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra da inşallah Alanya'mız için ülkemiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünceler ile Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Unutmayın ki biz birlikte daha güçlüyüz." dedi.



BAKAN ÇAVUŞOĞLU' ALANYA AK PARTİ TEŞKİLATINA TEŞEKKÜR ETTİ'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu gün Alanyaspor'un Senagali oyuncusu Khouma Babacar'ın tedavi gördüğü Özel Anadolu Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunduktan sonra Alanya AK Parti İlçe Teşkilatının düzenlemiş olduğu Birlik Beraberlik Pikniğine katıldı.

Çavuşoğlu konuşmasında 'Alanya'da sizlerle beraber olmak son derece mutluyum yaklaşık bir buçuk yıldır böyle beraber ailece bir araya gelemedik. oda bugüne nasip oldu, AK Parti Teşkilatımız çok güçlüdür buda çok değerli Liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğanla dahada güçlüyüz artık bundan sonra Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan dediği gibi durmak yok ev ev dolaşacağız, kimseyi kırmadan incitmeden ayaklarına kadar gideceğiz hepinizi saygıyla selamlıyorum'dedi.