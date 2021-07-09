Alanya'da Esnaf Çavuşoğlu'nu alkışlarla karşıladı

Antalya'nın Alanya İlçesi'ne gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada Alanya'ya her gelişinde Alanya ile ilgili güzel haberleri paylaştıklarını söyledi. Bu ziyaretlerde yaptıkarı ve yapacakları hizmetleri de konuştuklarını anlatan Çavuşoğlu, "Bunun yanında hayırsever vatandaşlarımızın yaptırdığı okulları, camileri, derslikleri sağlıkla ilgili yardımları da konuşuyoruz. Bugün de ALTSO'nun ve başkanının kişisel olarak iki ambulansın İl Sağlık Müdürlüğüne, Sağlık Bakanlığının devrinin törenindeyiz. ALTSO üyelerine hem de başkanına Alanya halkı adına şükranlarımı suyuyorum" dedi.
ALTSO'nun daha önce de üniversiteye bir fakülte kazandırdığını hatırlatan Çavuşoğlu, Alanya halkına, esnaf ve iş dünyasına güzel hizmet verdikleri için kendilerine teşekkür etti.
Alanya'da yapılacak yatırımlar hakkında da konuşan Çavuşoğlu, Alanya'ya gelen hizmetlerimizi bugün bir etkinlikte kısaca anlattık. üniversite hastanemizizn her gün yeni bir birim ünite kuruluyor. Payallar bölgesine önce 200 sonra 400 yataklı yapılacak hastaneyi kuruyoruz yakın zamanda inşaatı başlayacak. 2 üniversitemiz var vakıf üniiversitesini geliştiriken alkünün de yeni yerleşkenini ilk kazmasını yakında vuruyoruz. Ayrıca Alanya'ya doğalgaz sözümüz vardı bunun için düğmeye basıldı geçtiğimiz günlerde bilgilendirme toplantısı yapıldı. antaoyadan anamur üzerine gdiecek bir borru hattının hayata geçmesi için çalışıyoruz. Alanya antalya yolu için de çalışıyoruz hayata geçirmek için çalışıyoruz. burada birlik beraberlik içinde birbirlerine sahip çıkıyorlar biz de kendilerine destek oluyoruz.dedi.Bakan Çavuşoğlu törenin ardından Alanya'dan ayrıldı