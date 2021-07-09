Alanya'da Esnaf Çavuşoğlu'nu alkışlarla karşıladı

Alanya'da yapılacak yatırımlar hakkında da konuşan Çavuşoğlu, Alanya'ya gelen hizmetlerimizi bugün bir etkinlikte kısaca anlattık. üniversite hastanemizizn her gün yeni bir birim ünite kuruluyor. Payallar bölgesine önce 200 sonra 400 yataklı yapılacak hastaneyi kuruyoruz yakın zamanda inşaatı başlayacak. 2 üniversitemiz var vakıf üniiversitesini geliştiriken alkünün de yeni yerleşkenini ilk kazmasını yakında vuruyoruz. Ayrıca Alanya'ya doğalgaz sözümüz vardı bunun için düğmeye basıldı geçtiğimiz günlerde bilgilendirme toplantısı yapıldı. antaoyadan anamur üzerine gdiecek bir borru hattının hayata geçmesi için çalışıyoruz. Alanya antalya yolu için de çalışıyoruz hayata geçirmek için çalışıyoruz. burada birlik beraberlik içinde birbirlerine sahip çıkıyorlar biz de kendilerine destek oluyoruz.dedi.Bakan Çavuşoğlu törenin ardından Alanya'dan ayrıldı