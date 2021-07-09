Altı ilde hırsızlık operasyonu: 1 milyon 200 bin TL'lik vurgun!

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen 31 hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Hatay merkezli Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Mersin ve Gaziantep'teki 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Para ve ziynet eşyası dahil 1 milyon 200 bin lira değerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen 25 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 3 altın bileklik, 2 yüzük, 1 kolye ile 7 ruhsatsız av tüfeği, 52 fişek ve 157 dolu kartuş ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Hatay Adliyesi'ne sevk edildi.

