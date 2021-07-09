Avukatı bıçaklayıp, kör eden sanığa 18 yıl hapis! Dalga geçer gibi, 'Suçum olsa gönüllü yatarım' dedi

15 Ekim tarihinde ilçeye bağlı Altunkalem Mahallesinde yaşanan olayda avukat Asilcan Tuzcu ikametinin önüne geldiği sırada, maskeli ve peruklu bir şüphelinin bıçaklı saldırısına uğradı. Sırt, boyun, boğaz ve gözüne aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Tuzcu, ambulansla Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılıp, tedavi altına alındı. Tuzcu, sol gözünü kaybederken yakalanan şüpheli Ferdi Öğüt ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



'SUÇUM OLSA GÖNÜLLÜ YATARIM'

Cumhuriyet Savcısı mütaalasında, "Ferdi Öğüt'ün eylemini tasarlayarak işlediğini, Öğüt'ün Asilcan Tuzcu'nun avukatlık mesleğini kendi aleyhine icra etmesinden dolayı husumet beslediğini ve bu nedenle bu eylemde bulunduğunu, Öğüt olay sırası ve sonrasındaki davranışları ve çelişkili ifadeleri, Asilcan Tuzcu'ya yönelik atış ve darbe sayısı ile mesafesi, Asilcan Tuzcu'nun organ kaybının olması birlikte değerlendirildiğinde Öğüt'ün 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılması talep etti. Sanık Ferdi Öğüt ise, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Evimin kamerasını dosyaya kendim sundum. Olay sırasında ben evindeydim. Kamera kayıtları ile bu ispatlıdır. Suçum olsa gönüllü yatmayı kabul ederim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.



İNDİRİMSİZ 18 YIL HAPİS CEZASI

'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Ferdi Öğüt, Akşehir Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti son sözlerin ardından kararını açıklayarak sanık Öğüt'ü cezasında hiçbir takdir indirimi uygulamadan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.



Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ yaptığı açıklamada, "Meslektaşımıza yapılan saldırıyı bir kez daha şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Bu saldırı hukuk devletine ve vatandaşa yapılmış bir saldırıdır. Toplumun tüm kesimlerine şunu ifade etmek istiyorum; 'Avukatlık savunmanın temsilcisidir, bir kamu mesleğidir. Lütfen bunu unutmayın." Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada mesleğe ve meslektaşa yönelik tüm saldırıların karşısında kararlılıkla duracağımızı ifade etmek istiyorum. Bir kez daha meslektaşımıza, yakınlarımıza ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi