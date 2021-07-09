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Giriş Tarihi: 9.7.2021

Babasının kullandığı kamyonetin altında kaldı

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
ŞANLIURFA'NIN Siverek ilçesinde babasının kullandığı kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı. Olay, ilçeye 55 kilometre uzaklıkta bulunan Başbük kırsal mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; ilçeye bağlı Başbük kırsal mahallesinde ikamet eden baba Cabir Çiçek (47) evinin önünde bulunan kamyonetle tarlaya gitmeye çalıştığı sırada 2 yaşındaki çocuğu Resul Çicek'in kamyonet çevresinde olduğunu fark etmeyerek ezdi. Olay sonrası aile tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaşındaki Resul Çiçek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kırsal mahallede olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Babasının kullandığı kamyonetin altında kaldı
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