Babasının kullandığı kamyonetin altında kaldı

ŞANLIURFA
'NIN Siverek
ilçesinde babasının kullandığı kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı. Olay, ilçeye 55 kilometre uzaklıkta bulunan Başbük kırsal mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; ilçeye bağlı Başbük kırsal mahallesinde ikamet eden baba Cabir Çiçek (47) evinin önünde bulunan kamyonetle tarlaya gitmeye çalıştığı sırada 2 yaşındaki çocuğu Resul Çicek'in kamyonet çevresinde olduğunu fark etmeyerek ezdi. Olay sonrası aile tarafından Siverek Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan 2 yaşındaki Resul Çiçek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kırsal mahallede olayla ilgili soruşturma başlattı.