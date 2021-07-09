Bağdat caddesinde korkunç kaza: Araç sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı

Meydana gelen kaza, dün saat 18.30 sularında Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sürücüsü Bülent Kaya'nın aşırı hız yaptığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Güler Baykal'a çarptı. Baykal yere savrulurken, hızını alamayan otomobil 2 motosiklet ve banka çarptıktan sonra ağaca vurarak durabildi.

YARALANAN KADININ DURUMU AĞIR

Tedavi altına alınan Baykal'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken şüpheli sürücü Bülent Kaya ise olay yerinden kaçtı. Kısa süre sonra emniyet ekipleri tarafından yakalanan Kaya, gözaltına alındı.

'ÇARPMAMAK İÇİN DİRENDİM AMA ENGEL OLAMADIM'

Emniyetteki ifadesinde arkadaşıyla birlikte kendine ait aracıyla Bağdat caddesinde gezmeye çıktıklarını söyleyen şüpheli Bülent Kaya, 'Aracı ben kullanıyordum. 60-70 km hızla gidiyorduk. Sağ şeritte bulunuyordum. Önümde araç olduğu için onu sollamak amacıyla sinyal vermeden orta şeride geçtim. Sol şeride geçeceğim sırada önüme bir bayan çıktı ve frene basmama rağmen duramadığım için ona çarptım. Çarpmamak için direksiyonu sola kırdım ama yine de çarptım. Çok pişmanım. Olay sonrası şoka girdim. Aracı durdurup bayana yardım etmek istedim. Vatandaşlar kazadan dolayı beni darp etmek istedi.Kimseden şikayetçi değilim.' diyerek olaydan dolayı çok pişman olduğunu belirtti.

SAVCILIKTAN ADLİ KONTROL TALEBİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından ise şüpheli sürücü, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Adliyeye getirilen şüpheli Bülent Kaya, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Sorgusunun ardından ise Hakimlik, şüpheli Bülent Kaya hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan yurt dışına çıkamama ve haftanın 2 günü imza verme şartıyla adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar vererek şüphelinin serbest bırakılmasına hükmetti.