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Giriş Tarihi: 9.7.2021 09:33 Son Güncelleme: 9.7.2021 09:33

Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu sene bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu sene bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

1 Temmuz’da başlayan üçüncü normalleşme dönemi ile birlikte ülke genelindeki pek çok kısıtlama kaldırılmıştı. Öte yandan aşılama çalışmaları büyük bir hızla devam ederken lambda ve delta varyantı gibi yeni varyantların yaygınlaşması ile birlikte gözler Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olup olmadığına çevrildi. Resmi tatil ve bayram gibi özel günler için ek tedbirlerin gelip gelmeyeceği merak edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hal böyle olunca; “Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?” sorularının yanıtları araştırılır hale geldi. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan “Bayramda yasak var mı?” sorusuna ilişkin önemli açıklama!

"Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?", " Bayramda yasak var mı, olacak mı?" gibi gündemin en önemli konu başlıkları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bayramda ek tedbirlerin gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşlar konu ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ederken öte yandan Bakan Koca, delta ve delta plus varyantıyla ilgili de açıklamalar yaptı. Peki; Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Bakan Koca'nın açıklamaları.

KURBAN BAYRAMI'NDA YASAK OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, delta ve delta plus (artı) varyantıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, bayramın, hareketliliğin yoğunlaşacağı önemli bir dönem olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz bayrama kadar aşılanması gereken 62 milyona yakın 18 yaş üstü vatandaşın, 42-43 milyon gibi bir rakam eden en az yüzde 70'inin en az bir aşıyla aşılanmasını hedefliyoruz. Onun için bütün illeri dünden itibaren yayımladığımız il bazlı aşı oranlarıyla birlikte illerin bu noktadaki durumunu ve her ilde oranı artırmak üzere yapılması gereken yaklaşımları yerinde karar vererek, mobil ekip sayılarımızı da olabildiğince artırarak, bir an önce bu hedefe ulaşıp toplumsal bağışıklığı sağlamak istiyoruz."

Bakan Koca, "Şu an bayram için ekstra bir tedbir yok." değerlendirmesinde bulundu.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek. İşte Kurban Bayramı tarihleri...

Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma

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Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu sene bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
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