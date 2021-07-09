Barışmayı kabul etmeyen eşini kızının önünde öldürdü

Olay Hatay'ın Erzin İlçesi Mahmutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce eşini terk eden Ebru Kara, Erzin ilçesine geldi. Mahmutlu Mahallesi'nde kiraladıkları evde 50 yaşındaki babası Ali Dik ve 7 yaşındaki kızı A.N.K. ile birlikte yaşamaya devam eden Ebru Kara'ya boşanma aşamasında olduğ4u kocası Cabbar Kara telefonla ulaştı. Telefonda eşini barışmaya razı edemeyen Cabbar Kara, Kahramanmaraş'tan Hatay'a gelerek, Erzin'de yaşayan eşini buldu. Eşi Ebru Kara'nın oturduğu Mahmutlu Mahallesi'ndeki eve gelen Cabbar Kara, eşini evine dönmeye ikna etmeye çalıştı. Ancak Ebru Kara bu teklifi kabul etmeyince tartışma çıktı. Bu arada araya giren Ebru Kara'nın babası Ali Dik, Cabbar Kara'ya kızının geri dönmek istemediğini bu yüzden kızını rahat bırakmasını istedi. Bunun üzerine öfkesi daha da artan Cabbar Kara, yanında getirdiği pompalı tüfekle boşanma aşamasında olduğu Ebru Kara'nın babasına ateş açtı. Daha sonra da 7 yaşındaki kızı A.N.K.'nın gözleri önünde Ebru Kara'yı hedef alarak silahını peş peşe ateşledi. Kazının gözü önünde kanlar içerisinde yere serilen talihsiz kadın oracıkta can verirken, babası Ali Dik kolundan ve bacağından yaralandı.

Kayınbabasını yaralayıp boşanma aşamasında bulunan eşini öldüren Cabbar Kara, gasp ettiği minibüsle kaçarken, silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine Mahmutlu Mahallesine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis Ebru Kara'nın cansız vücudu ile karşılaştı. Olayda yaralanan baba Ali Dik, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılırken, talihsiz kadının cesedi, hastane morguna kaldırıldı. Polis sürücüsünü silah zoru ile indirip gasp ettiği minibüsle olay yerinden kaçan cani kocayı yakalama çalışmalarına başlarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.