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Giriş Tarihi: 9.7.2021 07:02 Son Güncelleme: 9.7.2021 07:12

Bayram tatili kaç gün, 11 güne uzatıldı mı? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte 2021 Kurban Bayramı tarihleri

Bayram tatili kaç gün, 11 güne uzatıldı mı? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte 2021 Kurban Bayramı tarihleri

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sonrası Kurban Bayramı tatili ile ilgili olarak bayram tatili kaç gün sürecek, uzatıldı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İslam aleminin ikinci dini bayramında tatil gün ve süresini merak edenler sorgulamalar yapıyor. Geçen sene Temmuz ayının sonunda başlayan ve dört gün boyunca devam eden bayram tatilinin bu sene artması bekleniyor. Diyanet takvimine göre 19 Temmuz’da arefe başlarken bayram tatilinin 9 yada 11 gün olacağı düşünülüyor. Peki Bayram tatili kaç gün sürecek, ne zaman başlıyor? 2021 Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı? Son gelişmeler…

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tatil hazırlıkları başladı. Özellikle çalışan kesim izin günlerini bayram tatili günlerine göre ayarlamak isterlerken bayram tatili kaç gün, bu sene kurban bayramı tatili uzatıldı mı sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı kararları açıklanırken bayram tatil günlerine ilişkin karar çıkmadı. Şimdi ise gözler resmi kurumlardan gelecek açıklamaya çevrildi. Bayramın ilk günü 20 Temmuz Salı gününe denk geliyor. Peki Bayram tatili kaç gün sürecek, ne zaman başlıyor? 2021 Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı? İşte bayram tatili günleri 2021

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Mübarek kurban bayramı tatili için binlerce kişi araştırmalara başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre arefe günü bu yıl 19 Temmuz'a denk geliyor. Her sene arefe günlerinde yarım gün tatil olurken bayram tatili tarihleri şöyle;

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021'e 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor.

19 Temmuz (Pazartesi) Kurban Bayramı arifesi de tatil günlerine yarım gün dahil olurken, 4,5 gün resmi tatil olacak. Hafta sonlarının da dahil olmasıyla Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek ve 26 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kurban Bayramı tatili kesin olarak 19 Temmuz arefe günü olması nedeniyle yarım gün olarak başlayacak. Ardından 20 - 21 - 22 - 23 Temmuz tam gün tatil olarak devam edecek.

15 Temmuz Perşembe günü ve hafta sonu günlerinin birleşip birleşmeyeceği belirlendiğinde haberimize ekleyeceğiz.

5 Temmuz tarihinde yapılan Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu fakat bayram tatiline yönelik herhangi bir açıklama yapmadı. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Bayram tedbiri olacak mı?" sorusu üzerine, "Şu an bayram için ekstra bir tedbir yok." cevabını verdi.

BAYRAM TATİLİ TARİHLERİ 2021

Arefe Günü- 19 Temmuz 2021 Pazartesi

Kurban Bayramı'nın 1. günü- 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı'nın 2. günü- 21 Temmuz 2021 Çarşamba

Kurban Bayramı'nın 3. günü- 22 Temmuz 2021 Perşembe

Kurban Bayramı'nın 4. günü- 23 Temmuz 2021 Cuma

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK, NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu henüz netlik kazanmadı. 2021 Kurban Bayramı'nın hafta sonu ve hafta içine denk gelmesi nedeniyle, tatilin iki hafta sonu ile birleştirilip birleştirilmeyeceği merak ediliyor. Konuya yönelik açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

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Bayram tatili kaç gün, 11 güne uzatıldı mı? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte 2021 Kurban Bayramı tarihleri
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