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Giriş Tarihi: 9.7.2021

Belgesel oyuncusu cinayetten tutuklandı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Belgesel oyuncusu cinayetten tutuklandı
Adana'nın Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 24 Haziran'da, sokak ortasında husumetli iki grup arasında güvercin meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İki grubun birbirlerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açması sonucu Şahin Y., Özgür K., Bülent G. ile karşı gruptan Ayaz G., Serdal G., Sergen Eşme ve olayla bir ilgisi olmayan Fatih Yıldırım yaralandı. Ağır yaralanan Yıldırım yaşamını yitirdi. Tedavilerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şahin Y., Özgüt K. ile Ayaz G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Bülent G. ve Serdal G. ise tutuklandı. Cinayetin faili olan Sergen Eşme tedavisi sonrası gözaltına alındı. Eşme'nin, Berlin Film Festivali Kitaplığı'na seçilen 11 romandan birinin yazarı Meltem Korkmaz ile çektiği Koku'nun Serüveni belgeseliyle 60 ödül alan yönetmen Şahin Yiğit'in çekimlerine başladığı, Cono aşiretini konu alan "Bütün Mümkünlerin Kıyısında" isimli belgesel filmin başrol oyuncusu olduğu ortaya çıktı. Olaya kendisinin karışmadığını öne süren ve suçlamaları kabul etmeyen Eşme, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Belgesel oyuncusu cinayetten tutuklandı
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