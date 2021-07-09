BİM A101 Migros Carrefour kurban fiyatları binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Müminler kurban kesme ibadetini yerine getirmek amacıyla kurbanlık koç, dana, koyun fiyatları araştırmasına çıkarken BİM A101 Migros Carrefour kurban fiyatları ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt arıyor. Türkiye'nin birçok noktasında bulunan marketlerde de kurbanlık satışları başladı. Peki BİM A101 Migros Carrefour kurban fiyatları ne kadar? Küçükbaş büyükbaş kurbanlık fiyatları 2021 kaç para oldu?
Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile beraber binlerce vatandaş 2021 Kurbanlık fiyatları araştırmasına başladı. 20 Temmuz tarihinde idrak edilecek olan Müslüman alemi tarih yaklaşırken küçükbaş büyükbaş kurban fiyatları belli oldu.
Marketlerde de kurbanlık satışları başladı. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla BİM A101 Migros Carrefour kurbanlık fiyatları vatandaşların merak ettiği ve yakından takip ettiği konular arasında yer alırken BİM A101 Migros Carrefour kurban fiyatları şöyle;
Ürünlerini müşteriyle buluşturan marketlerden CarrefourSA, farklı kurbanlık paketi seçenekleri sunuyor.
CarrefourSA, en az 17 kilogramlık sakatat dahil "Kıvırcık Koç Kurban Paketi"ni 1950 liradan satıyor. Büyükbaş kurbanlıkta ise en az 20 kilogramlık bir hissenin fiyatı 2050 lira olarak belirlendi.
Büyükbaş kurbanlık etlerini bayramın 4. günü teslim almak isteyen müşterilere özel indirim uygulanıyor. Bayramın son günü yapılacak teslimat için ise hisse fiyatı 1950 lira olarak belirlendi.
Kesilen kurbanlıkları müşterilerin adreslerine ücretsiz teslim edecek olan CarrefourSA, anlaşmalı bankaya ait kredi kartına indirim ve 9 taksit imkanı sunuyor.
Migros marketlerde kurbanlıkların satışı başladı. Ücretsiz teslimat hizmeti sunacağını açıklayan Migros, en az 12 kilogramlık kurbanlık koçu 1795 liradan, 16 kilogramlık koçu 1950 liradan alıcıyla buluşturuyor.
Migros, büyükbaş kurbanlıkta ise minimum 25 kilogram sakatatsız kemiksiz et olan bir hissenin fiyatını 2295 lira olarak belirledi.
Migros, Money Bonus Kredi Kartı sahiplerine 125 lira indirim, anlaşmalı bankaların kredi kartlarına 6 ay taksit imkanı sağlıyor. Mağazalardan teslim alımlarında ise kuşbaşı ve kıyma hazırlığı gibi kasaplık hizmetleri ücretsiz sunuluyor.
A101, kurbanlıkların satışına peşin fiyatına farklı bankaların kartlarına göre 8 ila 10 taksit imkanı sunuyor.
A101, en az 16 kilogramlık Karaman koçunu 1695 liradan, büyükbaş kurbanlıkta en az 20 kilogram olan bir hisse fiyatını 1795 liradan satıyor. A101, anlaşmalı bankaların kredi kartlarına indirim olanağı da tanıyor. Firma müşterilerine bağış seçeneğini de veriyor.
A101'de en az 16 kg Karaman Koç 1,695,00 TL,
En az 20 kg kemiksiz et büyükbaş 1/7 hisse 1,795,00 TL olarak açıklandı.