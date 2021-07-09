Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet Bilgileri ile Cuma namazında hangi dualar ve sureler okunur?

Bir Cuma gününe daha sağlıklı ve huzurlu şekilde erişmiş olmanın sevinci içerisindeyiz. Bu güzel ve anlamlı günde camilere giderek Cuma namazı kılacak olanlar, haftada 1 kez kılınan Cuma Namazının kılınışına ilişkin detaylara göz gezdirmek isteyerek Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKAT?

Diyanet İşleri Başkanlığı ile cuma namazı kılınış, abdest alınış ve okunacak dualar ile surelere ilişkin bilgiler şöyle;