Eda Müdüroğlu'nun babası karara isyan etti: Şoför için ödül oldu!

Bertan Müdüroğlu kızının öldüğü sokağa hala giremediğini ifade ederek verilen cezayı az buldu. Bertan Müdüroğlu, "Bile bile kaza yapan birinin az bir ceza ile kurtulması şoför için ödül oldu. Bizi bu kararla tekrar yaraladılar. Adalete güvendik ama umduğumuz olmadı. 11 ay oldu. Alışamadık. Her gün gözyaşı gerçekten çok zor. Bilinçli taksirle yargılandığı halde en alt sınırdan aldı cezayı. Adalet yanılttı bizi, Allah'ın adaletine sığınıyoruz. Avukatımız 1 hafta içinde Yargıtay'a başvuracak. Oradan gelecek karar ne olur bilmiyoruz. Eda öldüğünden beri topluma karışamadık. Yüzümüz gülüyor ama içimiz ağlıyor. Eşimin de psikolojisi bozuk. İşe gittiği için kafası dağılıyor yoksa baş edemezdik. Kardeşi dışarıyla ilişkiyi kesti sadece spor yapıyor. Eda'nın eşyası, odası hep aynı. Arada bir örtülerini değiştiriyoruz. Kendisi yok ama hatırası hep yaşayacak. Ben 11 aydır Eda'nın öldüğü kapıya gidemedim. Bayram oldu gidemedim. Sanki o kapıda sıkışmış vaziyette görüyorum. Gidemiyorum" dedi.

