Emniyet Müdürlüğü saldırısında karar duruşması yapıldı

Yaklaşık 5 yıl süren davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmada 5'i tutuklu 10 sanık ve avukatları yer aldı. Davada mahkeme heyeti dosyada tüm eksikliklerin tamamlandığını belirterek savcıdan esasa ilişkin mütalaa istedi. Savcının mütalaası ve avukatların savunmasının ardından karar açıklandı. Mahkemeye heyeti 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, 8 sanığa mağdur sayısı kadar yüksek miktarda ceza verildi, 1 sanık ise beraat etti.