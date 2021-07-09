Erkek arkadaşını öldürmüştü: Cezası belli oldu!

İstanbul Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Arzu Soytürk (46), SEGBİS aracılığıyla ile katıldı. Sedat Akyazı'nın ailesi ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. 44 yaşında ölen Sedat Akyazı'nın kızı müşteki Yasemin Akyazı, "Olay günü babamın üzerinde kalın bir kot pantolon vardı. Bu şekilde yaralanması mümkün değil. Sanığın bilinçli bir şekilde eylemini gerçekleştirdiğini düşünüyoruz" dedi.

"BIÇAĞI SADECE KORKUTMAK AMAÇLI SALLADIM"



Sanık Arzu Soytürk ise "Aramızda olay gecesi tartışma çıktı. Sehbahanın üzerindeki bıçağı sadece korkutmak amaçlı salladım, yaralama kastım yoktu. Çok üzgünüm, zarar vermek istemezdim" diye konuştu. Mahkeme heyeti, "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleri de uygulayarak sanığı "Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına oybirliğiyle karar verdi.



İDDİANAME



İddianamede 30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen olay iddianamede anlatıldı. Şüpheli Arzu Soytürk ile Sedat Akyazı arasında 4 yıldır gönül ilişkisi olduğu, şüpheli ile maktulün zaman zaman birlikte yaşadıkları belirtildi. Gece saat 02:15 sıralarında şüpheli ile maktulün evde birlikte oturdukları, şüphelinin erkeklere yönelik bir kahvehanede garsonluk yapması sebebiyle maktulün bu hususta rahatsız olduğunu söylediği anlatıldı. Şüphelinin beyanına göre maktulün şüpheliye oradaki erkeklerle bir ilişki yaşadığını ima ettiğine bu sebeple taraflar arasında tartışma çıktığı, şüphelinin sehpa üzerindeki bıçağı alarak maktulün bacağına arkadan bir kere sapladığına yer verildi. Adli Tıp Raporu'na göre bu bıçak darbesi sebebiyle maktulün 'Büyük damar yaralanması sebebiyle gerçekleşen dış kanama' sonucu öldüğü tespit edildi. Şüphelinin alınan beyanlarında olayın paniği ile 112 olarak arama yapmak istediği ancak numaraları yanlış girmesi sebebiyle arama yapamadığı daha sonra şüphelinin 112'yi aradığı belirtildi. Şüphelinin alınan ifadesinde olay günü maktul ile birlikte alkol aldıklarını, maktul Sedat'ın kumar borcu olduğunu kendisinden bu borcu ödemesini istediğini, parası olmadığını söylediğinde de kendisine hakaret ettiğini anlattı. Korkutmak amaçlı sehpadaki bıçağı eline aldığını ve bacağına doğru salladığını da belirten şüpheli kastının yaralamak olmadığını, öldürmek hiç olmadığını, öldürmek istese daha fazla bıçak sallayabileceğini beyan etti. İddianamede maktulde ölüm meydana getiren bıçak darbesinin yalnızca bir adet bacak bölgesinde olması, şüphelinin arama kayıtlarında 112'yi aramaya çalıştığının anlaşıldığı ve yaralama kastıyla maktulün bacağına bıçağı sapladığı bu eylem sebebiyle sanığın kan kaybından öldüğüne neden olunduğuna yer verildi. Sanığın eyleminin ağırlaştırılmış yaralama kapsamında olduğundan "Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.



