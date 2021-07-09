FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik çalışma başlattı.

TEM ekipleri, örgüt hiyerarşisi içinde kod adı kullandığı, ankesörlü hatlardan ardışık olarak arandığı, mahrem yapı içerisinde bulunan örgüt mensuplarıyla irtibat kurduğu, KHK ile kapatılan SAMEDER'de faaliyet gösterdiği, Banka Asya hesaplarında örgüt talimatı doğrultusunda artırımda bulunduğu, yakalanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhislerinde isimleri geçen 6 şüpheliyi tespit etti. Polis, 7 Temmuz'da Adana ve Kahramanmaraş'ta düzenlediği operasyonda 1'i kadın 6 kişiyi gözaltına aldı.

MAHREM İMAMLARIYLA GÖRÜŞME

H.Ş., R.U, A.S.T, K.O.İ, Y.T. ve İ.P. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılardan R.U.'nun Adana'da görevli polis memuru olduğu, aleyhinde beyan bulunduğu ve FETÖ'nün "mahrem imamı" ile ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğu iddia edildi. Şüphelilerden A.S.T'nin de elektrik mühendisi olduğu, örgütün askeri okullara hazırladığı öğrencilerden sorumlu olduğu, sınavı kazananların takibini yaptığı ve "mahrem imamlar" ile irtibatının bulunduğu öne sürüldü. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.S.T. tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.