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Giriş Tarihi: 9.7.2021 12:59 Son Güncelleme: 9.7.2021 13:00

FETÖ’nün eğitim yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

FETÖ’nün eğitim yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

Aksaray merkezli 3 ilde FETÖ’nün eğitim yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin ‘kamp’ adı altında topladıkları çocuklara burs vereceklerini söyleyip kandırdıkları öğrenildi. Örgütün özellikle anne ve babaları cezaevinde olan çocukları seçtikleri belirtildi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında örgütün eğitim yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

6 ay süren takibin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray merkezli 3 ilde operasyon için harekete geçti. Yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin 'kamp' adı altında topladıkları çocuklara burs vereceklerini söyleyip kandırdıkları öğrenildi.

Özellikle anne ve babaları FETÖ'den tutuklu bulunan çocukları seçen örgütün, yeni gençleri de örgüte kazandırmaya çalıştıkları kaydedildi. Örgüt üyelerinin çocuklara, 'Size sahip çıkacağız, tekrar yapılanacağız' diyerek talimatın Pensilvanya'dan geldiğini söyledikleri belirtildi. Evlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman gele geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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FETÖ’nün eğitim yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
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