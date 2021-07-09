FETÖ’nün eğitim yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında örgütün eğitim yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

6 ay süren takibin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray merkezli 3 ilde operasyon için harekete geçti. Yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin 'kamp' adı altında topladıkları çocuklara burs vereceklerini söyleyip kandırdıkları öğrenildi.

Özellikle anne ve babaları FETÖ'den tutuklu bulunan çocukları seçen örgütün, yeni gençleri de örgüte kazandırmaya çalıştıkları kaydedildi. Örgüt üyelerinin çocuklara, 'Size sahip çıkacağız, tekrar yapılanacağız' diyerek talimatın Pensilvanya'dan geldiğini söyledikleri belirtildi. Evlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman gele geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.