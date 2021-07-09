Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Genç kadına şantaj bulunan sevgiliye gözaltı
Giriş Tarihi: 9.7.2021 19:29

Genç kadına şantaj bulunan sevgiliye gözaltı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Genç kadına şantaj bulunan sevgiliye gözaltı

Adana’da eski sevgilisini ölümle tehdit eden şahıs gözaltına alındı.

Adana'da yaşayan 2 çocuk annesi A.N.Ç. eski erkek arkadaşı tarafında ölümle tehdit edildiği yönündeki şikayeti üzerine, eski sevgili M.Ç gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece M.Ç'ye, uzaklaştırma kararı verildi. Şiddet mağduru A. N. Ç., (25), eski erkek arkadaşı M. Ç'nin (29) özel resimleri ve telefon yazışmalarını ailesine göndereceği yönündeki tehdidi üzerine Sarıçam Polis Merkezi Amirliği'ne şikayette bulundu.

Tehdit ve şiddet uygulayan M. Ç., polis ekiplerince gözaltına alınırken, 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında, Adana 1. Aile Mahkemesi tarafından 1 ay süre ile şüpheli M.Ç., "can güvenliği riski" nedeni ile koruyucu tedbir kararı verildi. Şüpheli şahıs hakkında mahkemeden elektronik kelepçe talebinde de bulunuldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Genç kadına şantaj bulunan sevgiliye gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA