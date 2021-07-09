Genç kadına şantaj bulunan sevgiliye gözaltı

Adana'da yaşayan 2 çocuk annesi A.N.Ç. eski erkek arkadaşı tarafında ölümle tehdit edildiği yönündeki şikayeti üzerine, eski sevgili M.Ç gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece M.Ç'ye, uzaklaştırma kararı verildi. Şiddet mağduru A. N. Ç., (25), eski erkek arkadaşı M. Ç'nin (29) özel resimleri ve telefon yazışmalarını ailesine göndereceği yönündeki tehdidi üzerine Sarıçam Polis Merkezi Amirliği'ne şikayette bulundu.

Tehdit ve şiddet uygulayan M. Ç., polis ekiplerince gözaltına alınırken, 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında, Adana 1. Aile Mahkemesi tarafından 1 ay süre ile şüpheli M.Ç., "can güvenliği riski" nedeni ile koruyucu tedbir kararı verildi. Şüpheli şahıs hakkında mahkemeden elektronik kelepçe talebinde de bulunuldu.