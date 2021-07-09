Gözde liselerin yüzdelik dilimleri geriledi

2018'den beri uygulanan Liselere Geçiş Sınavı
(LGS) bu yıl öğrencileri oldukça zorladı. Türkiye
geneli ortalamaları da düştü. Bu duruma bağlı olarak sınavla öğrenci alan okulların yüzdelik dilimleri de düşecek. Örneğin geçen yıl 6.71'lik dilimden öğrenci alan Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nin bu yıl 7.17'lik dilime kadar ineceği öngörülüyor. Çapa Fen Lisesi
, Cağaloğlu Anadolu Lisesi
ya da İstanbul Atatürk Fen Lisesi
gibi yüzde 1'lik dilimden öğrenci alan liselerde de benzer gerilemeler olabilir. Örneğin geçen yıl 0.22'lik dilimden öğrenci alan Çapa Fen Lisesi'nin yüzdelik dilimi bu yıl 0.26'ya inebilir. Geçen yıl 0.31'lik dilimden alan Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin de bu yıl 0.31'e ineceği tahmin ediliyor. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, LGS'yle öğrenci alan gözde okulların bu yılki yüzdelik dilimlerini tahmini olarak açıkladı.
İZMİR'DE YÜZDELİK DİLİMDE FEN LİSESİ İLK SIRADA
İzmir Fen Lisesi
: Geçen yıl 0.10 olan yüzdelik dilimin bu yıl 0.15 olacağı tahmin ediliyor. Kontenjan 90.
Bornova Anadolu Lisesi
: Geçen yıl 1.81 olan yüzdelik dilimin bu yıl 1.90 olacağı tahmin ediliyor. Kontenjan 210.
Çiğli Fen Lisesi
: Geçen yıl 2.80 olan yüzdelik dilimin bu yıl 3.03 olacağı tahmin ediliyor. Kontenjan 150.
İzmir Kız Lisesi
(İngilizce): Geçen yıl 2.65 olan yüzdelik dilimin bu yıl 2.88 olacağı tahmin ediliyor. Kontenjan 180.
GALATASARAY LİSESİ 0.03 KABATAŞ 0.10'LUK DİLİMDE
Galatasaray Lisesi
: Geçen yıl 0.02 olan yüzdelik dilimin bu yıl 0.03 olacağı tahmnin ediliyor. Kontanjanı 100.
Kabataş Erkek Lisesi
(Almanca): Geçen yıl 0.08'lik dilimden öğrenci almıştı. Bu yıl 0.10 olacağı tahmin ediliyor. Kontenjan 60.
Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi
: Geçen yıl 0.71'di. Bu yıl 0.77 olması tahmin ediliyor. Kontenjanı 120.
Yaşar Acar Fen Lisesi: Geçen yıl 0.85'ti. Bu yıl 0.92 olması bekleniyor. Kontenjan 150.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi: Geçen yıl 2.71 olan yüzdelik dilimin bu yıl 2.94'e gerilemesi bekleniyor. Kontenjan 150.
Kadıköy Anadolu Lisesi: Geçen yıl 0.59 olan yüzdelik dilimin bu yıl 0.65'e inmesi tahmin ediliyor. Kontanjanı 150
Vefa Lisesi: Geçen yıl 0.97 olan yüzdelik dilimin bu yıl 1.02 olması tahmin ediliyor. Kontenjan 150.
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi: Geçen yıl 1.54'tü. Bu yıl 1.65 olması öngörülüyor. Kontenjan 30.
Haydarpaşa Lisesi: Geçen yıl 0.89 olan yüzdelik dilimin bu yıl 0.94 olması bekleniyor. Kontenjan 120.
ANKARA FEN LİSESİ YÜZDE 0.09'LUK DİLİMDE
Ankara Fen Lisesi: Geçen yıl 0.07 olan yüzdelik dilimin bu yıl 0.09 olacağı tahmin ediliyor. Kontenjan 120.
Atatürk Anadolu Lisesi: Geçen yıl 0.63 olan yüzdelik dilimin bu yıl 0.69 olacağı tahmin ediliyor. Kontenjan 360.
Gazi Anadolu Lisesi: Geçen yıl 1.76 olan yüzdelik dilimin bu yıl 1.90 olacağı tahmin ediliyor. Kontenjan 360.