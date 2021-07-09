Hafta sonu yarın hava durumu nasıl olacak, yağışlı mı? İşte 10-11 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu tahminleri!

Hava durumu tahminleri milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Meteoroloji'nin günlük olarak duyurduğu tahmin raporuna göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'nın kuzeyi ile Sakarya, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan "Hafta sonu yarın hava durumu nasıl olacak?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İşte 10-11 Temmuz hava durumu tahminleri ve tüm detaylar…
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı'nın kuzeyi ve Iğdır'ın batısında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım, dolu yağışı, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:
Rüzgârın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 20°C, 30°C
Parçalı bulutlu