İhtiyaç sahiplerine 1 milyon kurban konservesi

Et ve Süt Kurumu
ile Türk Kızılay
iş birliğiyle 7 bin 500 büyükbaş kurbanlık kesilerek, 1 milyon konserve, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Türk Kızılay Genel
Başkanı Kerem Kınık
, Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Çalık
ile birlikte vekaletle kesilen kurbanların konserve haline getirileceği Et ve Süt Kurumu'nun Ankara Sincan Kombina Üretim Tesisi'nde basın toplantısı düzenledi. Kınık, gerek Kızılay gerekse Et ve Süt Kurumu'nun, halktan aldığı vekaletleri hassasiyetle İslami usullere uygun yerine getireceğini belirterek, "Et ve Süt Kurumu'muzun ülke geneline yaygın kombinelerinde vekaletler kesilecek. Bu yıl yaklaşık 50 bini aşkın hisse, Et ve Süt Kurumu'muzun kombinelerinde kesilecek. Yurt dışında da planladığımız 100 bin hisse kurban bu anlamda ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak" dedi. Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Çalık ise, "Kızılay adına yaklaşık 7 bin 500 adet büyükbaş kurbanlık hayvan kesimi planlıyoruz. Kurban kesimlerimizi 10 ayrı kombinamızda, resmi ve kurum veteriner hekimlerimiz kontrolünde, noter ve din görevlileri huzurunda gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 1 milyon adet konserve üretimi planlıyoruz" diye konuştu. DHA