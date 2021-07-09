Şişli Harbiye Mahallesi Osmanbey Mevkii'nde saat 21.30 sıralarında meydana gelen kaza sonrasında 40 yaşındaki işitme engelli Aykut Demirkıran elektrikli scooter ile Halaskargazi Caddesi üzerinde seyir halindeyken bir taksi ile Şişli Belediyesine ait çöp kamyonu arasında sıkıştı. Dengesini kaybeden elektrikli scooter sürücüsü, yere düşerek kamyonun altına girdi. Kazayı fark eden çöp kamyonu sürücüsü durumu polise bildirdi.
SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ALINDI
Gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralıyı çevredeki bir hastaneye götürdü. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen AykutDemirkıran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası çöp kamyonu sürücüsü gözyaşı döktü. Polis ekipleri, olay yerinde çalışmasının ardından çöp kamyoneti sürücüsünü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.
İşitme engelli elektrikli scooter sürücüsünün araç altında kalma anı kamerada | Video
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERAYA YANSIDI
Feci kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde yolda araçlar arasında ilerleyen Aykut Demirkıran'ın bir anda düşürek kamyonun altında kalarak ağır yaralandığı görüldü.