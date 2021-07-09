SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ALINDI

Gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralıyı çevredeki bir hastaneye götürdü. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen AykutDemirkıran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası çöp kamyonu sürücüsü gözyaşı döktü. Polis ekipleri, olay yerinde çalışmasının ardından çöp kamyoneti sürücüsünü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

İşitme engelli elektrikli scooter sürücüsünün araç altında kalma anı kamerada | Video

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERAYA YANSIDI

Feci kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde yolda araçlar arasında ilerleyen Aykut Demirkıran'ın bir anda düşürek kamyonun altında kalarak ağır yaralandığı görüldü.