İşitme engelli şampiyon yüzücü Milli takımda! Spor engel tanımaz

İmam Hatip Ortaokulundan mezun olan şu an Muğla Turgut Reis Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Can Akpınar, Balıkesir'de gerçekleşen İşitme Engelliler Milli Takım Seçmeleri Yüzme Yarışlarında şampiyon olarak milli takıma seçildi. Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Milli Takım seçmelerinde ve Türkiye Şampiyonasında Muğla'yı temsil eden Can Akpınar, 50m ve 100 m sırtüstü yarışlarında Türkiye Şampiyonu, 50 m ve 100 m serbest stil yüzme yarışlarında ise Türkiye ikincisi olmayı başardı. Milli yüzücü Akpınar, bundan sonra milli takım için kulaç atacak. Akpınar, Masa Tenisi Takımında da başarılar elde etmişti.

ÜLKEMİ VE MUĞLA'YI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM

İşitme engelli milli yüzücü Akpınar, "Çalışmalarımda bana büyük destekleri olan antrenörlerim Muharrem Öznalbant ile Esen Savaş Öznalbant, teşekkür ederim. Turnuvalara katılarak, şampiyonluk kazanmamda, bana büyük destekleri olan Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'a ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Milli takım için turnuvalarda başarılı olacağıma inanıyorum. Milli takım için kulaç atacağım. Muğla'yı ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için çok çalışacağım. Bunun için daha çok çalışacağım. Sporda engel tanımıyorum. Çalışarak her türlü başarıyı elde edeceğime inanıyorum" diye konuştu.

SPOR KONUSUNDA HİÇBİR ENGELİ KABUL ETMİYORUZ

Can Akpınar'ın başarısının kendilerini gururlandırdığını ifade eden Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, "Her gün ayrı bir sporcumuzun başarısını duymak bizi çok sevindiriyor. Görüyoruz ki Muğla'mızda sporun birçok branşında gençlerimiz kendilerine hakkettikleri imkanlar verilince başarılı sonuçlar alıyorlar. Biz de bu başarıların devamının gelmesi ve sporcularımızın daha büyük başarılar elde etmesi için onlara elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Muğla'da sporun ve sporcunun gelişmesi için tesislerimizi bir taraftan modern hale getirirken bir taraftan da yeni tesisler yapmaya devam ediyoruz. Spor konusunda hiç bir engeli kabul etmiyoruz. Engelli gençlerimizi ve çocuklarımızı spor yapmaları konusunda teşvik ediyoruz. 29 Haziran'da birçok dalda açılan GSB Engelsiz Spor Okullarımıza tüm özel gençlerimizi ve çocuklarımızı bekliyoruz. Değerli Sporcumuz Can Akpınar uzun süredir antrenörleri ile birlikte Menteşe Yüzme Havuzu'muzda çalışıyor. Büyük emek ve çalışma sonucu Türkiye Şampiyonlukları kazanarak Milli Takıma seçilme başarısı gösterdi. Ülkemizi ve Muğla'mızı uluslararası düzeyde temsil edecek olmasından dolayı kendisi gururumuz olmuştur. Kendisini tebrik ediyor, Mili Forma altında üstün başarılar diliyorum. Ayrıca başta ailesi ve antrenörlerimize de destekleri ve çabaları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı