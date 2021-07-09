Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul İtfaiyesi’nin acı günü
Giriş Tarihi: 9.7.2021

İstanbul İtfaiyesi’nin acı günü

İstanbul İtfaiyesi’nin acı günü
İstanbul itfaiyesi eski Müdürü ve İstanbul Teknik Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, akciğer kanseri nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybetti. Prof. Dr. Kılıç için dün ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Kılıç'ın yakınları ve öğrencileri katıldı. Kılıç'ın cenazesi törenin ardından toprağa verildi. İstanbul İtfaiyesi yayınladığı taziye mesajında "İtfaiye teşkilatının gelişmesinde önemli katkılarda bulunan, 1989-94 yılları arasında İstanbul İtfaiye Müdürü olarak görev yapan Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza baş sağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul İtfaiyesi’nin acı günü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA