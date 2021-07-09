İstanbul’da FETÖ operasyonu... 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı var! 19’u yakalandı

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, FETÖ'ye operasyon düzenledi. İddialara göre; Polis Akademisi Başkanlığı'nda öğrenci olarak öğrenim görürken FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle Polis Akademisi Başkanlığı'ndan ilişiği kesilen 33 öğrencinin örgütün sözde mahrem imamları tarafından örgütsel arama yöntemi olan ardışık yöntemle arandıkları tespit edildi. Söz konusu kişilerin okul dönemi ve okul kapandığı dönem sonrasında kullanmış oldukları cep telefonu numaralarının HTS kayıtlarının incelenmesi sonrasında; FETÖ'nün sözde mahrem imamları ile irtibatlarını devam ettirdikleri ve örgüt tarafından haklarında örgüte bağlılığı en üst seviyede olan kişilerden oldukları şeklinde kodlama yapıldığı tespit edildi. 33 şüphelinin yakalanması için baskın düzenlenen adreslerdeki aramalar sürüyor. 19 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüphelinin yurt dışına kaçtıkları belirlenirken, diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının ise sürdüğü ifade edildi.