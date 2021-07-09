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Giriş Tarihi: 9.7.2021 12:10

Jandarma Genel Komutanı şehit ailesini ziyaret etti

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Jandarma Genel Komutanı şehit ailesini ziyaret etti

Karabük Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Kapanış Töreni için Karabük’e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Zeytindalı harekâtında şehit olan Ömer Bilal Akpınar’ın ailesini ziyaret etrti

Safranbolu ilçesinde bulunan 125. Jandarma Er Eğitim Komutanlığı 32. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Kapanış Törenine katılmak üzere ilimize gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti. Burada Vali Güler ile bir süre sohbet ettikten sonra Safranbolu ilçesine geçti.

Safranbolu da yaşayan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin'de sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın 19'uncu gününde şehit olan ve cenazesi geçen perşembe günü Karabük'te toprağa verilen 22 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın ailesini de Vali Fuat Gürel ve beraberindeki heyet ile ziyaret etti.

Ziyarette şehidimizin annesi Ülker ve babası İsmail Akpınar ile bir süre sohbet eden Orgeneral Çetin aileye Türk Bayrağı motifli Kur-an'ı Kerim takdim etti.

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Jandarma Genel Komutanı şehit ailesini ziyaret etti
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