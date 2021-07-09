Kapalıçarşı’da parkur şov büyüledi

İstanbul
'un gözde mekanlarından 560 yıllık tarihi Kapalıçarşı
'nın çatısı, James Bond
karakterini canlandıran Daniel Craig
'in motosiklet sahnesinin ardından yıllarca süren çalışma sonunda yenilenmişti. Yenilenen çatıda bu kez parkur sporu denildiğinde ilk akla gelen kişilerden biri olan Red Bull
sporcusu Dominic Di Tommaso
muhteşem bir gösteriye imza attı. Tarihi şehirleri kimsenin görmediği açılardan keşfettiği dünya turunda İstanbul'u da ziyaret eden Di Tomasso, Red Bull'un 'Grand Maze' olarak adlandırılan video projesi için bir diğer Red Bull sporcusu Hazal Nehir
'in ev sahipliğinde Kapalıçarşı'nın labirent gibi tasarlanmış 64 sokağı, 22 kapısı ve 3 bin 600'e yakın dükkanının arasında çizdiği rotayı izledi. Di Tommaso ve Türkiye
'nin uluslararası arenada başarı kazanmış kadın parkur sporcusu olan Hazal Nehir, Kapalıçarşı'nın daha önce görülmeyen noktalarını gözler önüne sererken renkli görüntülerin ortaya çıkmasını da sağladılar. Edinilen bilgiye göre, 7 gün süren, ulusal ve uluslararası 25 kişilik bir çekim ekibinin görev aldığı Kapalıçarşı'da gerçekleştirilen Grand Maze, RedBull
.com/grandmaze adresinde izleyicilerle buluştu.