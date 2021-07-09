Kavgaya müdahele eden polis memuru yaralandı

Adana'da iki grup arasındaki kavgaya müdahale eden polis memuruna kamyonet çarptı. Polis memuru hastaneye kaldırılırken, olay yerine özel harekat ve çevik kuvvet polisi sevk edildi.

KAMYONET ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13366 sokakta meydana geldi. Sokakta 2 grup arasında kavga çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya müdahale eden polis memuru O.I.'ya, Rıdvan G. (31) idaresindeki 33 E 3342 plakalı kamyonet çarptı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis memuru geçirdiği kaza sonrası yaralanırken araçtan inerek kaçan sürücü Rıdvan G. polis ekipleri tarafından gözaltına aldı. Yaralı polis memuru olay yerine gelen ambulans ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumunun tetkiklerden sonra belli olacağı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda özel harekat ve çevik kuvvet polisi sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.