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Giriş Tarihi: 9.7.2021

Kaybolan kızı esnaf annesine kavuşturdu

Kaybolan kızı esnaf annesine kavuşturdu
İSTANBUL Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde 3 gün önce 12 yaşında olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Hazal ismindeki küçük kız, babaannesi ile birlikte alışveriş yapmak için gittiği semt pazarında kayboldu. Küçük kızı bölgede çalışma yapan kepçe operatörü bularak, restoran işletmeciliği yapan İbrahim Ocak'ın yanına götürdü. Ocak diğer esnaf arkadaşlarını arayarak ailenin adresini öğrendi. Ocak, yanına aldığı küçük kızı annesine teslim etti. Uzun süre bir birlerine sarılarak ağlayan anne ve kız Ocak'a teşekkür etti. İHA
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Kaybolan kızı esnaf annesine kavuşturdu
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