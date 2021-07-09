Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kol nakli hastamız hızla iyileşiyor
Giriş Tarihi: 9.7.2021 13:46

Kol nakli hastamız hızla iyileşiyor

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Kol nakli hastamız hızla iyileşiyor

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, Türkiye’nin 5’inci kol nakli olan Yavuz Ayılmazdır’ın (34) sağlık durumunu iyi olduğunu ve 10 günlük süreci geride bıraktıklarını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin 5'inci kol nakli Yavuz Ayılmazdır'ın sağlık durumunun iyi oyduğunu ve önümüzdeki hafta basının karşısına çıkarmayı planladıklarını söyledi. Her şeyin yolunda gittiğini belirten Rektör Özkan, "Sağlıkta başarıda yüzler güler. Bizler hastalarımızın hep yüzünü güldürmek için buradayız" dedi.

YABANCI HASTALARIN TERCİHİ ANTALYA

Rektör Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin Prof. Dr. Ömer Özkan önderliğinde yaptığı nakiller ile dünyada çığır açtığını söyledi. Başarılı nakillerin sağlık turizmi açısında da önemli olduğunu belirten Rektör Özkan, "Yabancı hastalarımızın tercihi hep Akdeniz Üniversitesi hastanesi olmuştur" dedi. Özkan ayrıca pandemi döneminde de hastaların umudu olmaya devam ettiklerini belirterek, "Son bir ayda üç çapraz böbrek nakli operasyonu ile 6 hasta daha sağlığına kavuştu" dedi. Hastane Başhekimi Yıldıray Çete ise bundan sonrada başarılı nakillere devam edeceklerin kaydetti.

SAĞLIKLARINA KAVUŞTULAR

Yapılan çapraz nakiller ile Isparta'dan gelen böbrek hastası Fatma Keskin'e, Konya'dan hastaneye başvuran Emine Akarsu'nun böbreği nakledildi. Kesin'in kardeşi Şerife Gümüşay'ın böbreği ise Akarsu'nun eşi Ümit Akarsu'ya nakledildi. İkinci çapraz nakilde ise Antalya'da Emine Pişgen, Hatice Özaktan'ın böbreğiyle hayata tutundu. İsmail Özaktan ise Pişgen'in eşi Murat Pişgen'in böbreğiyle hayata tutundu. Üçüncü çarpa nakilde ise Kahramanmaraşlı hasta Salih Tüten'e, Afyonkarahisar'dan gelen Sevim Ayvalı'nın, kardeşi Abbas Tüten'in böbreği de Ayvalı'nın eşi Osman Ayvalık'a çapraz nakil ila hayta tutundular.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kol nakli hastamız hızla iyileşiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA