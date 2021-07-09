Kol nakli hastamız hızla iyileşiyor

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin 5'inci kol nakli Yavuz Ayılmazdır'ın sağlık durumunun iyi oyduğunu ve önümüzdeki hafta basının karşısına çıkarmayı planladıklarını söyledi. Her şeyin yolunda gittiğini belirten Rektör Özkan, "Sağlıkta başarıda yüzler güler. Bizler hastalarımızın hep yüzünü güldürmek için buradayız" dedi.

YABANCI HASTALARIN TERCİHİ ANTALYA

Rektör Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin Prof. Dr. Ömer Özkan önderliğinde yaptığı nakiller ile dünyada çığır açtığını söyledi. Başarılı nakillerin sağlık turizmi açısında da önemli olduğunu belirten Rektör Özkan, "Yabancı hastalarımızın tercihi hep Akdeniz Üniversitesi hastanesi olmuştur" dedi. Özkan ayrıca pandemi döneminde de hastaların umudu olmaya devam ettiklerini belirterek, "Son bir ayda üç çapraz böbrek nakli operasyonu ile 6 hasta daha sağlığına kavuştu" dedi. Hastane Başhekimi Yıldıray Çete ise bundan sonrada başarılı nakillere devam edeceklerin kaydetti.

SAĞLIKLARINA KAVUŞTULAR

Yapılan çapraz nakiller ile Isparta'dan gelen böbrek hastası Fatma Keskin'e, Konya'dan hastaneye başvuran Emine Akarsu'nun böbreği nakledildi. Kesin'in kardeşi Şerife Gümüşay'ın böbreği ise Akarsu'nun eşi Ümit Akarsu'ya nakledildi. İkinci çapraz nakilde ise Antalya'da Emine Pişgen, Hatice Özaktan'ın böbreğiyle hayata tutundu. İsmail Özaktan ise Pişgen'in eşi Murat Pişgen'in böbreğiyle hayata tutundu. Üçüncü çarpa nakilde ise Kahramanmaraşlı hasta Salih Tüten'e, Afyonkarahisar'dan gelen Sevim Ayvalı'nın, kardeşi Abbas Tüten'in böbreği de Ayvalı'nın eşi Osman Ayvalık'a çapraz nakil ila hayta tutundular.