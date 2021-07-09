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Giriş Tarihi: 9.7.2021

Konvoydakiler minibüs şoförünü dövdüler

Konvoydakiler minibüs şoförünü dövdüler
İSTANBUL Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde minibüs şoförüyle düğün konvoyu arasında yol verme nedeniyle tartışma başladı. Konvoydaki şahısların minibüsün önünü kesmesiyle hararetlenen tartışma ilerleyen dakikalarda kavgaya dönüştü. Araçlarından inen onlarca şahsın etrafını sardığı minibüs şoförü, tokat ve yumrukların hedefi oldu. Bir süre sonra çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle sakinleşen kavga, konvoydaki şahısların araçlarına binmesiyle son buldu. Minibüs şoförünün konvoydaki onlarca şahsın saldırısına uğradığı o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. İHA
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Konvoydakiler minibüs şoförünü dövdüler
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