On bir ayın sultanı Ramazan ayı sona ererken Kurban Bayramı tarihi merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2021 dini günler takviminde Kurban Bayramı tarihlerini yayınlandı. Kurban Bayramı sadece bir et kesilen bayram değil; yoksulların da düşünüldüğü, birlik ve beraberliğin pekiştiği dini bir ibadettir. Temmuz ayına denk gelen bayram tarihi yaklaşınca sorgulamalar da epey arttı. Peki Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?

KURBAN BAYRAMI NEDİR?

Kurban Allah'a teşekkür etmek, şükretmek ve varlığına inanışı göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Kurban Bayramı ise; bu ibadetin her yıl belirli günlerde gerçekleştirilmesidir.

Kurban Bayramı'nda ibadet etmek isteyenler, emredilen koşulları taşıyan hayvanları Allah için keserek, Allah'a feda ederler. İnsanlık tarihi kadar eski bir ibadet olan kurban kesmek, ilahi dinlerin en önemli ibadeti sayılmaktadır.