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Giriş Tarihi: 9.7.2021 11:11

Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?

Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?

İslam aleminin sabırsızlıkla beklediği Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. 19 Temmuz’da başlayan arefe gününün ardından yurtta bayram coşkusu yaşanacak. Şehir dışına çıkmak veya tatil fırsatlarını değerlendirmek isteyenler bayram tarihlerini merak ediyor. Akıl sağlığı yerinde, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip olan her Müslümanın yerine getireceği bir ibadet olan Kurban Bayramı'nın, Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre başlangıç ve bitiş tarihi duyuruldu. Peki Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı sona ererken Kurban Bayramı tarihi merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2021 dini günler takviminde Kurban Bayramı tarihlerini yayınlandı. Kurban Bayramı sadece bir et kesilen bayram değil; yoksulların da düşünüldüğü, birlik ve beraberliğin pekiştiği dini bir ibadettir. Temmuz ayına denk gelen bayram tarihi yaklaşınca sorgulamalar da epey arttı. Peki Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?

KURBAN BAYRAMI NEDİR?

Kurban Allah'a teşekkür etmek, şükretmek ve varlığına inanışı göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Kurban Bayramı ise; bu ibadetin her yıl belirli günlerde gerçekleştirilmesidir.

Kurban Bayramı'nda ibadet etmek isteyenler, emredilen koşulları taşıyan hayvanları Allah için keserek, Allah'a feda ederler. İnsanlık tarihi kadar eski bir ibadet olan kurban kesmek, ilahi dinlerin en önemli ibadeti sayılmaktadır.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek. İşte Kurban Bayramı tarihleri...

Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021'e 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor.

19 Temmuz (Pazartesi) Kurban Bayramı arifesi de tatil günlerine yarım gün dahil olurken, 4,5 gün resmi tatil olacak. Hafta sonlarının da dahil olmasıyla Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek ve 26 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılacak.

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Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?
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