Yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle Müslümanlar kurbanlık fiyatları araştırmasına çıktı. Dini vazifelerini yerine getirmek isteyenler kurban Pazar alanında dana, koç, koyun, keçi fiyatlarında bütçelerine uygun tercih yapacak. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban ibadetini eksiksiz şekilde yerine getirmek isteyenler için Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2021 Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İşte kurban fiyatları 2021
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban satış ve kesim alanlarında da hareketlilik başladı. İstanbul Kemerburgaz'da bulunan kurban satış ve kesim yerinde satışlar hızlandı. Kurban bayramının ilk günü hayvanlarını kesmek isteyen vatandaşlar kurban satış yerlerine gelerek yer ayrıttı.
Kurban satış ve kesim alanına gelen vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Kurbanlıkların bulunduğun alanın sürekli temizlenerek korona virüs tedbirlerine önem verildiği görüldü.
Kurban pazarında 600 kilo civarında büyükbaş hayvanların 24 bin TL civarında, Küçükbaş hayvanların da bin 800 TL ila 4 bin 500 TL arasında satışa çıkartıldı.
Kemerburgaz'da bulunan kurban satış ve kesim yerinde ziraat mühendisi olarak çalışan Ramazan Gürses, "Kurban Bayramı hazırlıklarımız başladı yaklaşık 1 ay öncesinden hizmete girdik. 600 adet büyükbaş ve 300 adet küçük baş hayvanımız satıldı. Kurbanlarını erken alan vatandaşlarımız bayramın ilk gününe burada kestirebilmelerine olanak oluyor. Kesim dahil 600 kilo civarında büyükbaş hayvanlarımız 24 bin TL civarında satılıyor. Bu sene geçen seneye oranla maliyetlerin yükselmesi ile birlikte kurban fiyatlarında bir miktar artış bulunuyor. Küçükbaş hayvanlarda kesim dahil bin 800 TL den başlayıp 4 bin 500 TL fiyatına kadar çıkabiliyor" dedi.
19 Temmuz Pazartesi Arefe
20 Temmuz Salı Kurban Bayramının 1. günü
21 Temmuz Çarşamba Kurban Bayramının 2. günü
22 Temmuz Perşembe Kurban Bayramının 3. günü
23 Temmuz Cuma Kurban Bayramının 4. günü
Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 6). Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir. (Kâsânî, Bedâi', V, 75-76). Bunun yanında kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez. Buna göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir.
Şâfiî mezhebinde, genel olarak yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması, bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi, uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanların da kurban edilmesi caiz değildir (Nevevî, el-Mecmû', VIII, 399-404).