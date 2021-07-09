Maltepe’de tanker gemide korkutan yangın

Maltepe sahilinde teknelerin bulunduğu alanda demirli olan boş bir tanker geminin jeneratör kısmında yangın çıktı. Ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın paniğe sebep oldu.
Olay, 21.00 sıralarında Maltepe Altıntepe Mahallesi Turgut Özal Bulvarı bölgesinde teknelerin demirli bulunduğu alanda meydana geldi. Bölgede demirli bulunan bir akaryakıt tankerinin jeneratör kısmında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Akaryakıt tankerinin boş olduğu öğrenildi. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.