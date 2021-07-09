Merve meşale yaktı

Yaşadığı ayrımcılığa olan isyanını gözyaşlarıyla anlatan Şanlıurfa
'nın Haliliye
ilçesinde okul takımında hentbol oynayan 14 yaşındaki Merve Akpınar
'a tüm Türkiye'den destek yağdı. Merve'ye destek olmak için Semra & Enver Yücel (SEY) Vakfı harekete geçti. Merve Akpınar tüm lise eğitimini yüzde 100 burslu bir şekilde okuyacak. Bunun yanı sıra yine SEY Vakfı
tarafından Merve'ye spor bursu da verilecek. O çok sevdiği, tutkusu olan hentbolda daha iyi yerlere gelebilmesi, birçok başarıya imza atabilmesi için tüm eksikleri vakıf tarafından karşılanacak. SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel
, "Merve birçok kişinin sesi oldu. Mesele tüm Türkiye'deki Merve'lerin kaderini değiştirebilmek. Onları uğradıkları baskıdan kurtararak, hayallerine özgürce yürümelerini sağlayabilmek. Merve Akpınar anlattıkları ile bir meşale yaktı, bizim de başka Merve'ler de aynı şeyi yaşamasın diye elimizi taşın altına koymamız şart. Merve'nin lise eğitimini vakıf olarak biz üstlendik. O çok sevdiği hentbolda daha iyi yerlere gelebilmesi için de ayrıca ona spor bursu sağlayacağız. Benim de tek isteğim şu, yeter ki Merve'ler çoğalsın" diye konuştu. Akpınar, Hentbol Federasyonu
'nun davetlisi olarak Ankara
'ya gelmiş ve haber ajansına konuşmuştu. Röportajında spora ilgisini anlatırken, önyargılar nedeniyle yaşadığı zorlukları anlatarak gözyaşı dökmüştü. Röportajın videosu ise sosyal medyada gündem olmuştu.