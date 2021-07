MPİ On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı: On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Sisal Şans'ın düzenlediği On Numara çekiliş sonuçları için gözler gelecek son dakika açılamasına çevrildi. Pazartesi ve Cuma olmak üzere haftanın iki günü düzenlenmekte olan çekilişte bilet dolduran vatandaşlar çekilişten hemen sonra haberimizde yer alan bilet sorgulama ekranı üzerinden kazanan rakamlara ulaşabilecek. Hal böyleyken "On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Milli Piyango ile On Numara çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar…