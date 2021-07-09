Salgın sürecinde vatandaşlara birçok ödenek sunulurken bunlardan bir tanesi ücretsiz izin maaş desteği (nakdi destek) olmuştu. Bakanlık tarafından verilen ödeneğin bu ay itibarıyla sona ermesi beklenirken Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından son dakika kararı duyuruldu. Gelen son açıklamada ise haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin Temmuz'da yapılacağı duyuruldu. Bu kapsamda; Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, destek ödemesi uzatıldı mı? Temmuz ayı 2021 Nakdi ücret desteği sorgulama nasıl yapılır? İşte yanıtı

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI? 2021

Nakdi ücret desteğine ilişkin açıklama Bakan Bilgin'den geldi.

En son alınan karar ile nakdi ücret desteği, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatılmıştı.

Nakdi ücret desteği ödemelerinin yeniden uzatılmadı.

Vedat Bilgin'in nakdi ücret desteği ödemeleri ile ilgili açıklaması şöyle;

''Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz'da yapacağız. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödemelerini PTT üzerinden alabilirler.''

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK, NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından nakdi ücret desteğinin önce 17 Mayıs 2021 tarihinde biteceği açıklanmıştı. Ancak daha sonra bu tarih uzatılarak 30 Haziran'a kadar çekilmişti. Herhangi bir uzatma kararı alınmadığı taktirde nakdi ücret desteği Temmuz ayının ilk haftasında son kez hesaplara yatırılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ücretsiz izin maaş desteği olan nakdi destek ödemeleri ödemelerinin bugün itibariyle yatırılacağını duyurdu.