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Giriş Tarihi: 10.7.2021 01:42

Otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de seyir halindeki otomobil ile kamyonetin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alparslan D. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Çorum karayolunun 53. kilometresinde aynı yönde seyreden Aydın B. idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan ve aynı aileden olan Betül, Orhan, Fatma ve Neriman D. yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza yapan araçlar ise polis ekiplerinin kontrolüyle olay yerinden kaldırıldı.

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Otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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