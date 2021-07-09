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Giriş Tarihi: 9.7.2021

‘Özel çocuklar’ Çamlıca Kulesi’nde

HANİFE AKLİMAN HANİFE AKLİMAN
‘Özel çocuklar’ Çamlıca Kulesi’nde
ERAM Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği, salgın döneminde sosyalleşmeye hasret kalan özel gereksinimli çocukları Çamlıca Kulesi'nde düzenlediği etkinlikle buluşturdu. Aileleriyle birlikte Çamlıca Kulesi'ne çıkan çocuklar İstanbul'u, İstanbul'un en yüksek noktasından seyretmenin keyfini yaşarken aileler de çocukların coşkusu ile mutlu oldu. Dernek Başkanı Barış Özgüney, pandemi nedeniyle yaklaşık 1.5 yıldır özel gereksinimli çocukların sosyal ve fiziksel etkileşim eksikliği yaşadığını belirterek kısa süre önce başlayan normalleşmeyle öğrencileriyle tekrar bir araya geldiklerini kaydetti.
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‘Özel çocuklar’ Çamlıca Kulesi’nde
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