Profesör, saplantılı aşkını ajan tutup izletti

ANKARA
'DA avukat N.S.'ye saplantılı şekilde âşık olan adli tıp profesörü Şerafettin D., evlilik teklifi reddedilince kadının arkadaşından ajanlık yapmasını isteyerek N.S.'yi takip ettirdi. Durumu fark eden N.S., ikiliye dava açtı. İddiaya göre, avukat N.S. Konya
'da staj yaptığı dönemde profesör Şerafettin D. ile tanıştı. Profesör ile babasının şüpheli ölümü üzerine görüştü. Bir süre sonra Şerafettin D., âşık olduğu N.S.'ye evlenme teklif etti. Teklifi kabul etmeyen N.S., hakaret ve tehditle karşılaştı. Profesör, avukatın arkadaşı Merve D.'yi arayarak kendisi için ajanlık yapmasını istedi. Merve D., arkadaşı N.S. ile internet ortamında yaptıkları konuşmaları ve yaşamı hakkındaki bilgileri Şerafettin D.'ye gönderdi. Bunu öğrenen N.S. suç duyurusunda bulundu. Merve D.'ye 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Profesör hakkında ise "Kendisi ile yapılan haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etme" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.