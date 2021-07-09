‘Robinson Nine’ye İtalya’dan ödül

Trabzon
'un Tonya
ilçesinin 1900 rakımlı Karakısrak Yaylası'nda yaz aylarını geçiren Fadime Kayacı, 1984'te yanına gelen yeğeni Ali Haydar Kayacı'nın (14), sara nöbeti geçirerek ölmesinin ardından yakınlarının ısrarına rağmen bir daha köyüne dönmedi. Kayacı, zorlu kış mevsiminde kimsenin kalmadığı yaylayı, kendine yurt edindi. Yönetmen Orhan Tekeoğlu
ve yapımcı eşi Nurhan Tekeoğlu
, yörede 'Robinson Nine' olarak bilinen Kayacı'nın, hayatını belgesele taşıdı. Kayacı'nın yayladaki zorlu yaşamı ve hayat mücadelesi anlatan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı
'nın da desteklediği "Fatma Kayacı'nın bilinmeyen hikâyesi" adlı belgesel İtalya
'da düzenlenen NuoviMondi Film Festivali
'nde 600 eser arasında Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Jüri, Fadime Kayacı için "Kahramanın radikal ve aşırı yaşam seçimi, hassas, şiirsel ve asla retorik olmayan bir şekilde anlatılıyor. Belgeselin sonunda hepimiz kahramanın tarafına geçiyoruz" ifadelerini kullandı. Yönetmen Orhan Tekeoğlu, "Belgeselin ödüle layık görülmesi bizi çok mutlu etti" derken, Fadime Kayacı ise, "Yıllarca bu yaylada tek başıma yaz-kış yaşadım. Canım sıkılınca odun topluyorum. Hayvanlara yem yapıyorum. Belgeselciler gelip beni çektiler, inşallah güzel olur" diye konuştu. DHA