Son dakika: Adli Tıp Profesörünün saplantılı aşkı! Ajan tuttu, her anını saniye saniye takip etti...

'N.S'NİN NE YAPTIĞINI ANBEAN GÖNDERİYOR'

Şerafettin D.'nin konuşmaları gönderdiği N.S'nin arkadaşı O.T, "Gönderileri okuduğumda bunun ne olduğunu sordum. Merve D.G'nin kendisine ajanlık yaptığını, tatil görüntülerini gönderdiğini, N.S'nin neler yaptığını anbean gönderdiğini söyledi. Ben de kendisine kız istemiyor neden bu kadar uğraşıyorsun dedim. Bana evlenmek istediğini, kendisi ile evlenmeyecekse kimse ile evlenmesine izin vermeyeceğini söyledi" dedi.