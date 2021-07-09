Son dakika: ‘İlişki sırası’ cinayetinde karar verildi! Göğsünden bıçaklamıştı

Eve döndüğümüzde odasına gidip uyumak istediğini söyledi. Bu sırada Seher de 'Ben de Önder ile birlikte olmak istiyorum' dedi. Önder'in odasına girip kapıyı arkadan kilitledim. Seher kapıyı zorlayınca, 'ayağım acıdı' diye bağırması üzerine Önder bana yumrukla vurdu. Önder daha sonra odadan çıkarak Seher'in odasına gitti. Ben de öfkelenerek mutfağa giderek ekmek bıçağını alarak salonda beklemeye başladım. Önder geldiğinde korkutmak amaçlı bıçağı havaya kaldırdım. Sonra tekrar mutfağa gittiğimde bıçağın üzerinde kan gördüm. Uyuşturucunun etkisiyle tam olarak ne olduğunu hatırlamıyorum. En son Önder'in yerde yattığını hatırlıyorum. Öldürmek kastıyla hareket etmedim" şeklinde ifadelerde bulunduğu öğrendildi.