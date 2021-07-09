Son dakika | Kesik baş cinayetinde kimlikler belli oldu! Testere ile parçalara ayırmışlar...

Son dakika haberi: Öldüren kişilerin İran uyruklu karı koca olduğu tespit edildi. 40 yaşındaki A.S. eşinin ise 39 yaşındaki M.Z. olduğu, Türkiye'de işyeri olmadan zengin yabancılara emlakçılık hizmeti verdikleri belirlendi. Polis kamera kayıtlarını inceledi.
Gözaltına alınan A.M. tutuklandı. İranlı karı-kocanın kimlerle temas kurduğunu araştırılıyor. Karı-kocanın kesik başları burnu kokuya hassas köpeklerle aranıyor.
MOBESE kamera sistemi ile belli noktalardaki güvenlik kamera kayıtlarını tek, tek incelemeye aldı.