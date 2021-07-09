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Giriş Tarihi: 8.7.2021 20:12 Son Güncelleme: 9.7.2021 07:14

Son dakika: Mehmet Aydın'ın abisi Uruguay'da gözaltına alındı

HALİT TURAN HALİT TURAN
Son dakika: Mehmet Aydın'ın abisi Uruguay'da gözaltına alındı

Son dakika haberi... Geçen haftalarda çektiği video ile teslim olmak istediğini bildiren Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'ya giden özel ekip ile Türkiye'ye getirilmişti. Aydın ülkeye ayak basar basmaz gözaltına alınırken, emniyetteki ve savcılıktaki işlemlerinden sonra tutuklanmıştı. “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın'ın abisi de Uruguay'da gözaltına alındı. KOM Daire Başkanlığı’nın bir yıldır peşinde olduğu Fatih Aydın’ın adresinin tespit edilmesinin ardından yakalattırıldığı öğrenildi. Lüks içinde yaşadığı öğrenilen Aydın’ın Türkiye’ye getirilmesi için ülkeye polis ekibi gönderileceği öğrenildi.

Son dakika haberi... Türkiye'de binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, geçen hafta çektiği video ile teslim olmak istediğini söylemişti. Yaşanan gelişmenin ardından özel bir ekip kuruldu.

SAVCILIKTA İFADESİ ALINDI

Kısa süre içeirisinde Brezilya'ya giden ekip Aydın'ı teslim alarak Türkiye'ye getirdi. Havalimanına iner inmez gözalatına alınan Aydın, sorgulanmak için Emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi tamamlandıktan sonra İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Çiftlikbank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın fezlekenin incelenmesinin ardından savcılığa sevk edildi.

Mehmet Aydın'ın abisi Uruguay'da gözaltına alındı

MEHMET AYDIN TUTUKLANDI

Savcılık, yaklaşık 4 saat süren ifade alma işleminin ardından Aydın'ı tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Mahkeme, Aydın'ın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

AYDIN ABİSİ URUGUAY'DA GÖZALTINA ALINDI

Bankacılık Kanununa Aykırılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı" suçlarıyla aranan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın, KOM Daire Başkanlığı tarafından takibe alındı. Bir yıldır takip edilen Aydın'ın Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya 80 km mesafede bulunan Canelones Bölgesinde olduğunu tespit eden KOM Daire Başkanlığı, Uruguay Federal Polisine adresi bildirdi.

LÜKS İÇİNDE YAŞIYORMUŞ
Adrese baskın yapan polis, Fatih Aydın'ı gözaltına aldı. Aydın'ın yakalanma süreci İnterpol Daire Başkanlığınca başlatıldı. KOM Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekibin Uruguay'a hareket edeceği öğrenildi. Fatih Aydın'ın lüks hayat sürdüğü, bir yıldır KOM polisinin takibinde olduğu öğrenildi.

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Son dakika: Mehmet Aydın'ın abisi Uruguay'da gözaltına alındı
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