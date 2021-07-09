Tosuncuğa ‘güvenlik’ sevki

Türkiye
'nin talebi üzerine sınır dışı edildiği Brezilya
'dan geldiği İstanbul Havalimanı
'nda 3 Temmuz'da gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan "Çiftlik Bank
" davasının sanığı Mehmet Aydın
, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Çiftlik Bank" sistemine ilişkin 102 mağdurun şikayetçi olması üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün tutuklanmasına karar verilen Aydın, adliyedeki işlemlerinin ardından Maltepe Cezaevi'ne götürülmüştü. Burada bir süre bekletilen Aydın, daha sonra güvenlik gerekçesiyle Maltepe Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığına bağlı ekiplerin eşliğinde Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Mehmet Aydın'ın, tutuklu kaldığı süreyi bu cezaevinde geçireceği öğrenildi.