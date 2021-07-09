Tosuncuğun ağabeyi de yakalandı

Türkıye'nin talebi üzerine sınır dışı edildiği Brezilya
'dan geldiği İstanbul Havalimanı'nda 3 Temmuz'da gözaltına alınan ve çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklanan "Çiftlik Bank" davasının sanığı Mehmet Aydın
, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "Çiftlik Bank" sistemine ilişkin 102 mağdurun şikâyetçi olması üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün tutuklanmasına karar verilen ve Maltepe Cezaevi'ne götürülen Aydın'ın, güvenlik gerekçesiyle Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın
da Uruguay
'da gözaltına alındı. KOM Daire Başkanlığı'nın bir yıldır peşinde olduğu Fatih Aydın'ın adresinin tespit edilmesinin ardından yakalattırıldığı öğrenildi. Lüks içinde yaşadığı öğrenilen Aydın'ın Türkiye
'ye getirilmesi için ülkeye polis ekibi gönderileceği öğrenildi.