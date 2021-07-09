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Giriş Tarihi: 9.7.2021

Tosuncuğun ağabeyi de yakalandı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
HALİT TURAN HALİT TURAN
Tosuncuğun ağabeyi de yakalandı
Türkıye'nin talebi üzerine sınır dışı edildiği Brezilya'dan geldiği İstanbul Havalimanı'nda 3 Temmuz'da gözaltına alınan ve çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklanan "Çiftlik Bank" davasının sanığı Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "Çiftlik Bank" sistemine ilişkin 102 mağdurun şikâyetçi olması üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün tutuklanmasına karar verilen ve Maltepe Cezaevi'ne götürülen Aydın'ın, güvenlik gerekçesiyle Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın da Uruguay'da gözaltına alındı. KOM Daire Başkanlığı'nın bir yıldır peşinde olduğu Fatih Aydın'ın adresinin tespit edilmesinin ardından yakalattırıldığı öğrenildi. Lüks içinde yaşadığı öğrenilen Aydın'ın Türkiye'ye getirilmesi için ülkeye polis ekibi gönderileceği öğrenildi.
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Tosuncuğun ağabeyi de yakalandı
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