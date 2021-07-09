Van'da uyuşturucu operasyonu

Çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışmalar neticesinde; Van'ın Edremit İlçesinde bir araçta narkotik dedektör köpeği REXO ile yapılan detaylı aramada 60 Paket halinde toplam 62 kilo 700 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Öte yandan Başkale Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve KOM Grup Amirliği ekiplerince, yapılan çalışmalar neticesinde Van'ın Başkale İlçesinde bir araçta yapılan detaylı aramada; 5 Parça ahşap malzeme içerisine zulalanmış vaziyette toplam 4 kilo 90 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi.