Van'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması
faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışmalar neticesinde; Van'ın Edremit İlçesinde bir araçta narkotik dedektör köpeği REXO ile yapılan detaylı aramada 60 Paket halinde toplam 62 kilo 700 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
Öte yandan Başkale Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve KOM Grup Amirliği ekiplerince, yapılan çalışmalar neticesinde Van'ın Başkale İlçesinde bir araçta yapılan detaylı aramada; 5 Parça ahşap malzeme içerisine zulalanmış vaziyette toplam 4 kilo 90 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak A.A. ve N.Y. isimli şahıslar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde
Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği bildirildi.