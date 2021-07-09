Yasa dışı silah ticareti yapan 15 çete üyesi tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Aliağa ve Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 Temmuz sabahı yasa dışı silah ticareti yapan çete üyelerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Savcılık tarafından 22 şüphelinin yakalanması yönelik gözaltı kararı çıkartıldı. İzmir'in Bergama, Kınık ve Dikili ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki 32 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Havadan helikopter destekli operasyonda; 24 tabanca, çok sayıda şarjör ve fişek, 5 tüfek, silah imalatında kullanılan malzemelerle birleştirilmeye hazır tabanca parçaları ile metamfetamin, esrar ve çeşitli haplar ele geçirildi. Operasyonda 22 şüpheliden 19'u, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.