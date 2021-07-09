Yasa dışı silah ticareti yapan 16 çete üyesi tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Bergama ve Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak düzenlenen yasa dışı silah ticareti ve uyuşturucu satışı yapan çete üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 16'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Bergama ve Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 Temmuz sabahı yasa dışı silah ticareti ve uyuşturucu satışı yapan çete üyelerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Savcılık tarafından 22 şüphelinin yakalanması yönelik gözaltı kararı çıkartıldı. İzmir'in Bergama, Kınık ve Dikili ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki 32 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Havadan helikopter destekli operasyonda, 31 tabanca, çok sayıda şarjör ve fişek, 5 tüfek, silah imalatında kullanılan malzemelerle birleştirilmeye hazır tabanca parçaları ile metamfetamin, esrar ve çeşitli haplar ele geçirildi. Operasyonda 22 şüpheliden 21'i gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.